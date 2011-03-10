Учения ВВС НАТО пройдут в Словакии

Международные учения ВВС стран Североатлантического альянса MACE XIII 2011 пройдут в Словакии в первой половине апреля этого года, сообщает словацкое информагентство SITA. В учениях примут участие словацкие самолеты МиГ-29 и L-39, самолеты ВВС США F/A-18F Hornet и F/A-18G Hornet, немецкие ECR Tornado, самолеты ВВС Норвегии DA-20, а также Eurofighter Typhoon из Великобритании.

"Пилоты будут выполнять свои задачи в условиях радиолокационных помех на борту, нарушения связи при взаимодействии с наземными операторами систем противовоздушной обороны", - рассказал пресс-секретарь Вооруженных сил Словакии Милан Ванга.

При проведении международных учений будет использован аэродром Сляч. Оперативное управление, координацию полетов самолетов и обмен информацией о ситуации в воздухе во время учений будет организовывать самолет НАТО E3A AWACS, сообщает РИА Новости со ссылкой на словацкое информагентство.