Сторонники Каддафи имитировали расстрел журналистов Би-би-си

Сотрудники сил безопасности, лояльных Муамару Каддафи, задержали трех журналистов британской телерадиокорпорации Би-би-си, избивали их и имитировали их расстрел, сообщает Би-би-си со ссылкой на журналистов.

Трое мужчин были задержаны в понедельник в городе Эз-Завия на западе Ливии, пробыли в заключении 21 час, после чего были отпущены и смогли покинуть страну.

"Я увидел одетого в гражданское с пистолетом-пулеметом, который он приставлял поочередно к нашим шеям... Потом он подошел ко мне, приставил пистолет-пулемет к шее и дважды нажал на курок, пули просвистели у моего уха", - рассказывает один из журналистов Крис Кобб-Смит (Chris Cobb-Smith), отмечая, что "солдаты при этом лишь смеялись". Наиболее жестоко из всех троих ливийцы обращались с выходцем из Палестины Ферасом Киллани (Feras Killani), сообщили журналисты. Третий член команды Гоктай Коралтан (Goktay Koraltan) вспоминает, что был уверен, что скоро умрет.

Бои в городе Эз-Завии в 40 км от ливийской столицы Триполи не прекращаются уже несколько дней, напоминает РИА "Новости". По сообщениям информационных агентств, город за среду дважды переходил из рук в руки. За сутки жертвами вооруженных столкновений между сторонниками и противниками Каддафи в Эз-Завии стали не менее 40 человек. Также в боях за контроль над городом были убиты несколько высокопоставленных офицеров, верных Каддафи, в том числе полковник и генерал. В среду там прекратил работу крупный нефтеперерабатывающий завод.