Суд над Шираком отложен до июня

Во Франции процесс по делу бывшего президента страны Жака Ширака приостановлен до июня.

Такое решение принял председательствующий судья Доминик Пот. По его словам, необходимо проверить, имеет ли право суд рассматривать сейчас те обвинения в адрес Ширака, что связаны с событиями почти 20-летней давности.

Ширака подозревают, в частности, в растрате бюджетных средств и злоупотреблении доверием, когда он был мэром Парижа. В частности, речь идет о махинациях с данными о создании рабочих мест в начале 1990-х годов.

Прокуратура считает, что Ширак таким образом направлял средства города, предназначенные на фиктивные рабочие места, в пользу своей политической партии.

В случае признания виновным 78-летний экс-президент может оказаться за решеткой на срок до 10 лет. Ему также может грозить штраф на сумму до 150 тысяч евро.

Жак Ширак все обвинения отвергает.

Радио Свобода