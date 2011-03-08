Повстанцы дали Каддафи 72 часа - покинуть Ливию

Ливийские повстанцы не будут преследовать Муаммара КАДДАФИ за преступления, в которых они его обвиняют, если полковник покинет страну в ближайшие 72 часа.

Об этом заявил лидер повстанцев Мустафа Абдель ДЖАЛИЛЬ в интервью телеканалу "Аль-Джазира", передает Би-Би-Си.

М.ДЖАЛИЛЬ, который был министром юстиции в правительстве М.КАДДАФИ, а теперь возглавил альтернативное правительство страны в Бенгази, подчеркнул, что больше, чем на трое суток этот срок продлеваться не будет.

В то же время, верные М.КАДДАФИ силы сегодня возобновили ракетно-бомбовые удары самолетами Су-27 по нефтяному порту Рас-Лануф, взятому повстанцами в пятницу. Они также бомбили ряд других городов, находящихся под контролем повстанцев.

Достоверной информации о пострадавших пока нет.

Ни та, ни другая сторона пока не могут добиться решающего преимущества в конфликте.

Как сообщал УНИАН, 7 марта лидер Ливии М.КАДДАФИ предложил оппозиции обсудить детали его отставки на специальной сессии парламента, однако повстанцы отвергли это предложение.