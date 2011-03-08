В Литве арестован сын Дудаева

В Каунасском районе Литвы 2 марта был задержан Деги Дудаев - сын экс-президента Чечни Джохара Дудаева, передает ТСН.

Как сообщается, 2 марта на дороге Вильнюс - Каунас сотрудники управления по оперативной деятельности Службы охраны госграницы Литвы задержали автомобиль Audi A6 и его пассажира 27 лет. У пассажира было обнаружено семь поддельных паспортов граждан Литвы.

Сначала задержанного считали гражданином Грузии, однако позже стало известно, что это младший сын Джохара Дудаева Деги Дудаев, который имеет вид на проживание в Литве.

В тот же день стражи порядка задержали в Каунасе четырех жителей этого города, в квартирах которых были проведены обыски. У дома одного пограничники обнаружили оборудование для подделки документов, а также сами фальшивые документы разных стран и заготовки к ним.

Сообщается, что обнаружены десятки фальшивых литовских паспортов с данными разных лиц, бланки, идентификационные карточки личности разных стран. На этом же оборудовании подделывали платежные карточки, а также другие документы.

Сейчас начато досудебное расследование. Пятеро задержанных были взяты под арест, но по окончании двух суток были освобождены. В отношении Дудаева была избрана мера пресечения - изъятие документов, в отношении граждан Литвы - подписка о невыезде.

Как известно, Джохар Дудаев— чеченский военный, государственный и политический деятель, лидер чеченского движения 1990-х годов, первый президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия. В прошлом — генерал-майор авиации. Был убит в 1996 году в Чечне во время первой Чеченской войны.

Напомним, в 2009 году власти Грузии предоставили вдове Джохара Дудаева дом в центре Тбилиси.