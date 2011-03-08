В Йемене полиция расстреливала участников акций протеста

В двух регионах Йемена сегодня полиция открывала огонь по участникам акций протеста, которые требовали отставки Президента Али Абдаллы САЛЕХА, правящего страной более 30 лет.

Как сообщает Радио «Свобода», данных о пострадавших нет.

Десятки тысяч людей участвовали в манифестациях в провинциях Шабва и Дамар на юге и востоке Йемена.

В столице Йемена Сане впервые после начала массовых выступлений в феврале на улицах появились армейские патрули.

В понедельник Президент А.САЛЕХ призвал оппозицию начать политический диалог. Ранее он заявлял, что не будет баллотироваться на выборах в 2013 году, но отверг требования немедленно подать в отставку.

После "жасминовой революции" в Тунисе в январе этого года в Йемене регулярно проходят акции протеста с требованием отставки А.САЛЕХА.