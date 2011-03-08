Во многих странах женщины остаются гражданами «второго сорта»

Во многих странах мира женщины по-прежнему остаются гражданами «второго сорта».

Об этом заявил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ПАН Ги Мун по случаю векового юбилея Международного женского дня, сообщает Центр новостей ООН.

По его словам, создание устойчивого, мирного и справедливого общества возможно только при всестороннем и равном участии женщин во всех сферах общественной жизни.

«Сто лет тому назад, когда мир впервые отмечал Международный женский день, концепции равенства между мужчинами и женщинами и расширения прав и возможностей женщин относились преимущественно к числу идей радикального характера», - отметил глава ООН.

Он подчеркнул, что, несмотря на все усилия, во многих странах мира женщины по-прежнему остаются гражданами «второго сорта».

ПАН Ги Мун подчеркнул, что слишком много девочек все еще лишены возможности учиться. Женщины и девочки по-прежнему подвергаться недопустимой дискриминации и насилию.

«Дома и в школе, на работе и в общине быть женщиной слишком часто значит быть уязвимой. Во многих районах, охваченных конфликтами, сексуальное насилие сознательно и систематически используется для запугивания женщин и целых общин», - говорится в послании главы ООН.

ПАН Ги Мун отметил, что женщины до сих пор недопредставлены во властных структурах. "Женщины являются главами государств и правительств только в менее чем 10 процентах стран. Даже в тех случаях, когда женщины активно участвуют в политической жизни, они в значительной степени недопредставлены в других ключевых сферах, в том числе на высших постах в области предпринимательской деятельности», - сказал Генсек ООН.

Он напомнил о недавно провозглашенной инициативе ООН «Принципы расширения возможностей женщин» по устранению гендерного дисбаланса. Сейчас к этой инициативе присоединились более 130 крупных корпораций.

По данным экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ФАО, если бы женщины в сельских регионах получили равный с мужчинами доступ к земле, технологиям, финансовым ресурсам, образованию и рынкам, то количество голодающих в мире уменьшилось бы на 100-150 миллионов.

Авторы доклада «Положение дел с продовольствием и сельским хозяйством в мире 2010-11» считают, что если предоставить женщинам равноправный доступ к сельскохозяйственным ресурсам, то производство на фермах в развивающихся странах увеличится на 20%-30%. Это, в свою очередь, приведет к уменьшению числа голодающих на 100-150 миллионов.

К концу 2010 года в мире насчитывалось 925 миллионов голодающих. 906 миллионов из них проживают в развивающихся странах.

Женщины во всех регионах мира все еще не имеют равного доступа к земле наравне с мужчинами. В некоторых развивающихся странах женщин среди землевладельцев - в пределах 3%-20%.

Кроме того, в докладе Межпарламентского союза, который 4 марта был представлен в отделении ООН в Женеве, сказано, что женщины по-прежнему недопредставлены в законодательных и исполнительных органах власти во многих странах мира. В настоящее время им принадлежат чуть больше 19% всех депутатских мест в парламентах стран.

Авторы доклада обращают внимание на то, что только в 43-х парламентах женщины составляют 30% депутатов. В 62-х странах мира женщин среди депутатов меньше 10%. В десяти парламентах женщин нет вообще.

Больше всего женщин в шведском, нидерландском и бельгийском парламентах.

Сегодня среди глав государств всего 9 женщин, а среди глав правительств — 13.