Исполняется 100 лет Женскому дню

Специальное подразделение ООН по делам женщин Women Watch отмечает "значительный прогресс" в изменении положения женщин в мире - через сто лет после учреждения Международного Женского дня, сообщает Радио Свобода.

Бывший президент Чили Вероника Мишель Бачелет заявила, что женщины, положившие начало борьбе за свои права сто лет назад, вероятно, ныне посмотрели бы на мир со смешанным чувством гордости и разочарования.

Бачелет отметила, что гендерное равенство остаётся отдалённой целью - потому что женщины всё ещё подвергаются дискриминации, а их роль в экономике и политике весьма мала.