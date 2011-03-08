Каддафи согласен уйти

Национальный совет, выполняющий функции временного правительства на подконтрольных повстанцам восточных территориях Ливии, отказался от предложенных Каддафи условий его возможного ухода из власти, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters и телеканал "Аль-Джазира".

По данным телеканала, Каддафи через бывшего премьер-министра Джадаллу Аззуза Талхи (Jadallah Azzouz Talhi) предложил Национальному совету созвать Всеобщий народный конгресс, а затем передать власть сформированному им комитету. В обмен на уход из власти Каддафи хотел получить гарантии личной безопасности для себя и своей семьи, а также судебную неприкосновенность.

Телеканал со ссылкой на источники в органе власти повстанцев передал, что предложение было отвергнуто из-за того, что предоставляло для Каддафи возможность уйти "с почетом", что стало бы оскорблением для жертв его режима.

Национальный совет, учрежденный 27 февраля, состоит из 30-ти представителей ливийской оппозиции из разных районов востока Ливии - как военных, так и гражданских лиц. Временному правительству поручено, в частности, наладить нормальную жизнь на неподконтрольных Каддафи территориях и подготовить проведение всеобщих выборов в течение ближайших трех месяцев.