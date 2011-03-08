Белорусским фермершам на 8 марта подарят тракторы

Минский облисполком решил подарить руководительницам местных сельскохозяйственных предприятий на 8 марта тракторы, сообщает Лента.ру со ссылкой на новостной портал Ale.by.

Всего ведомство планирует раздать в качестве подарков к Международному женскому дню 18 тракторов - по числу женщин-руководительниц сельхозпредприятий области. Как сообщили в Минском облисполкоме, тракторы были куплены на бюджетные средства.

Международный женский день является официальным праздничным днем в 30 государствах, при этом в трех из них - Китае, Непале, Мадагаскаре, - 8 марта является выходным только для женщин. ООН приурочивает к 8 марта свои мероприятия, посвященные правам и социальным проблемам женщин.