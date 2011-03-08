В Риге запретили все акции в День памяти Латышского легиона

Власти столицы Латвии запретили проведение всех мероприятий, посвященных Дню Латышского легиона, сообщает Би-би-си. Такое решение принято после рассмотрения заключений, представленных государственной полицией и полицией безопасности, в которых указано на наличие угрозы общественному порядку и безопасности во время планируемых мероприятий.

Ежегодно 16 марта - в день вступления легиона в бой с Красной армией под Ленинградом в 1944 году - в Риге проходит шествие участников Латышского легиона и их сторонников. Свои акции в этот день устраивают и антифашисты, стремясь помещать шествию и чествованию легионеров. В минувшие годы возникающие столкновения не раз приводили к вмешательству полиции и задержаниям.