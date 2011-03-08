Новое правительство Туниса распустило секретную полицию

Приведенное в понедельник к присяге в Тунисе новое - уже третье после свержения президента Бен Али - временное правительство объявило о роспуске секретной полиции, сообщает Радио Свобода.

Именно эту спецслужбу оппозиция обвиняла в нарушениях прав человека в годы правления Бен Али и при попытках подавить массовые выступления в январе нынешнего года.

В новом кабинете министров 22 человека. В нем - в отличие от прежнего правительства - нет людей из окружения Бен Али, отставки которых добивались в последние недели демонстранты.