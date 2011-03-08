В Бахрейне оппозиция обвиняет США в недостаточной поддержке

В Бахрейне представители шиитской оппозиции провели акцию протеста у посольства США, сообщает Радио "Свобода".

Несколько сот участников митинга заявляли, что Вашингтон не выражает шиитам в Бахрейне такой же поддержки, какую он высказывал ранее противникам авторитарных режимов в Тунисе и Египте.

С середины февраля в Бахрейне, где население, большинство которого составляют шииты, живет под властью суннитской династии, проходят антиправительственные акции. Шиитская оппозиция добивается поддержки мирового сообщества.