НАТО решила круглосуточно следить за Ливией с самолетов

НАТО решила осуществлять круглосуточное наблюдение за территорией Ливии с помощью систем радиоэлектронного слежения, в том числе, самолетов AWAKS.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил во время телефонного пресс-брифинга представитель США в НАТО Иво ДААЛДЕР.

"Было принято решение усилить наблюдение до круглосуточного. Тогда у нас будет лучшая картина того, что на самом деле происходит в этой точке мира", - сказал И.ДААЛДЕР.

Как сообщал УНИАН, Президент США Барак ОБАМА ранее подчеркнул, что НАТО рассматривают самый разные варианты реагирования на события в Ливии. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог РАСМУССЕН заявил, что НАТО не намерена вмешиваться в ситуацию в Ливии, но как оборонительный альянс и организация по обеспечению безопасности осуществляет "тщательное планирование в отношении любого возможного развития событий".