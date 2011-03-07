Журналистов обвиняют в подготовке переворота в Турции
11:20, 07 марта 2011Мир
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Правозащитные организации усомнились
Суд в Турции предъявил обвинения пяти журналистам в причастности к организации антиправительственного заговора, сообщает Би-би-си.
Накануне еще двое журналистов, один из которых писал исследовательскую работу о переворотах в Турции, были отправлены в тюрьму.
Турецкие власти подозревают журналистов в связях с организацией Эргенекон, которую обвиняют в попытке осуществить военный переворот против правительства.
В последние несколько лет по подозрениям в подготовке различных заговоров были арестованы десятки людей.
Правозащитные организации усомнились в правомерности арестов и выразили обеспокоенность по поводу ограничений демократических свобод в Турции.
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