Гостиничные номера спортсменов и организаторов Кубка Дэвиса обокрали

Гостиничные номера теннисистов из Казахстана и организаторов матчей Кубка Дэвиса в чешском городе Острава были ограблены неизвестными - украдены ноутбуки, деньги и личные вещи спортсменов.

Как передает чешское информагентство ЧТК, по информации полиции, кража была совершена в субботу, были украдены вещи на общую сумму 415 тысяч чешских крон (около 25 тысяч долларов США).

По предположительным данным, вором мог быть один из иностранных гостей отеля в Остраве. Стало известно, что среди украденных вещей нет ничего, связанного с Кубком Дэвиса.

Менеджер отеля заявил журналистам, что пострадавшим спортсменам предложена компенсацию в связи с неприятным инцидентом.