Интерпол выпустил "оранжевое предупреждение" о Каддафи

Интерпол выпустил так называемое "оранжевое предупреждение" о ливийском лидере Муаммаре Каддафи и 15 его родственниках, чтобы таким образом оповестить входящие в организацию государства о необходимости выполнения санкций ООН, сообщает Би-би-си.

В конце февраля Совбез ООН проголосовал за введение санкций против режима Каддафи. Санкции предусматривают эмбарго на поставки в Ливию оружия и любых материалов военного назначения, запрет на международные поездки Муаммара Каддафи, девяти членов его семьи и шести приближенных, замораживание зарубежных активов Каддафи, его сына и еще четверых родственников.