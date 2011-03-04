Сын Мубарака пытался покончить жизнь самоубийством

Сын экс-президента Египта Хосни МУБАРАКА после переворота и ухода от власти отца пытался покончить жизнь самоубийством, пишет электронная версия алжирской газеты Echorouk.

По сообщению газеты, Гамаль МУБАРАК попытался отравиться, находясь в Каире, после того как правоохранительные органы намеревались конфисковать денежные средства с его нескольких иностранных банковских счетов.

Источники, близкие к окружению Г.МУБАРАКА, сообщили, что он подсыпал яд в чашку чая, а затем лишился чувств. Его спасли вызванные вовремя врачи. Анализ крови показал, что сын экс-президента Египта, действительно, принял яд, передает РИА «Новости».

По данным алжирского издания, у младшего сына свергнутого египетского лидера, возможно, размещены миллионы долларов на счетах в Ирландии, Швейцарии, Франции и Норвегии. Газета не уточняет, когда именно сын экс-лидера Египта пытался покончить с собой, отмечает NEWSru.