Россия и Саудовская Аравия против вмешательства в ситуацию в Ливии

Россия и Саудовская Аравия выступают против военно-политического вмешательства извне в происходящее в Ливии.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ по итогам встречи специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку, заместителя министра иностранных дел России Александра САЛТАНОВА с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия в Москве Али Хасаном ДЖААФАРОМ.

«В состоявшейся беседе стороны обменялись мнениями по ситуации в арабском мире и, в частности, по событиям в Ливии. Была подчеркнута озабоченность России и Саудовской Аравии в связи с нарастанием конфронтации в этой стране, усилением напряженности вокруг нее. Отмечалось, что попытки военно-политического вмешательства извне в происходящее в Ливии могут привести лишь к усугублению проблем, с которыми сталкивается ливийский народ», - говорится в сообщении

Ранее премьер-министр Великобритании Дэвид КЭМЕРОН заявил, что не исключает применения военной силы против М.КАДДАФИ, а представители Пентагона сообщили, что США осуществляют перегруппировку военно-морских и военно-воздушных сил вокруг Ливии. Накануне два американских десантных военных судна прошли из Красного моря в Средиземное через Суэцкий канал и направились в сторону Ливии.

Франция для эвакуации египетских граждан направляет к берегам Ливии вертолетоносец «Мистраль», который должен прибыть туда в начале следующей недели.

Ливийский лидер Муамар КАДДАФИ, выступая в Триполи перед своими сторонниками, призвал ООН направить в его страну следственную комиссию, целью которой стало бы выяснение обстоятельств гибели людей в ходе выступлений и вооруженных столкновений. При этом он предостерег Запад от военного вмешательства в ливийский конфликт, подчеркнув, что в этом случае «в Ливии станут умирать тысячи».