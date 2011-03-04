Обама: Каддафи должен уйти

Барак Обама заявил, что ливийский лидер Муаммар Каддафи потерял право возглавлять страну и должен уйти, сообщает Би-би-си.

Это первый раз, когда Обама лично призвал Каддафи покинуть свой пост. Обама также предупредил ливийские власти, что мир непременно призовет их к ответу.

Заявление прозвучало во время пресс-конференции американского лидера с президентом Мексики.

"США и весь мир по-прежнему возмущены ужасным насилием в отношении граждан Ливии. США помогают предотвратить дальнейшее насилие, введя беспрецедентные санкции в отношении руководства Ливии и поддерживая чаяния ливийцев", - сказал Обама.

Обама также сообщил, что американские военные самолеты помогут эвакуировать граждан Египта, которым пришлось бежать из Ливии в Тунис.

"... Я разрешил использовать американские военные самолеты, чтобы помочь вернуться домой египтянам, добравшимся до тунисской границы. Я также разрешил агентству международного развития (USAID) использовать гражданскую авиацию для помощи жителям других стран, чтобы те могли вернуться домой", - сказал он.

Обама также сообщил, что поручил USAID отправить на ливийскую границу группы специалистов, которые будут вместе с ООН, неправительственными организациями и другими международными партнерами помогать ливийцам.