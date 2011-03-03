В Нью-Йорке заявляют о манипуляциях в расследовании дела Гонгадзе

Комитет по защите журналистов (CPJ), находящийся в Нью-Йорке (США), заявляет о глубокой обеспокоенности недавними действиями украинских властей, которые, по мнению Комитета, угрожают изменить ход 10-летнего расследования похищения и убийства независимого журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом говорится в заявлении Комитета, размещенном на официальном сайте организации.

В частности, Комитет, отмечая, что Киевский апелляционный суд постановил отклонить вторую апелляцию вдовы журналиста Мирославы ГОНГАДЗЕ на решение о понижении статуса убийства журналиста с заказного убийства до «убийства по устному приказу», подчеркивает: «Новый статус дела, по сути, возлагает ответственность за совершение преступления только на одного обвиняемого - мертвого министра внутренних дел - и технически мешает следователям рассматривать более широкий круг подозреваемых заказчиков».

При этом Комитет констатирует, что «двухлетний судебный процесс над тремя подозреваемыми сообщниками в убийстве Г.Гонгадзе закончился в 2008 году вынесением обвинительных приговоров, однако никто из них не был обвинен в организации преступления. Прокурорам так и не удалось выяснить - причастны ли к убийству Г.Гонгадзе бывшие и нынешние высокие чиновники, включая бывшего Президента Леонида КУЧМУ и тогдашнего главу Администрации Президента, а ныне спикера ВР Владимира ЛИТВИНА, которые довольно долго подозревались в этом».

«Это ничто иное, как попытка властей прекратить дальнейшее расследование убийства Георгия Гонгадзе», - заявляет координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии Нина ОГНЯНОВА. «Все, кто совершил это отвратительное преступление, независимо от их ранга, влияния и положения, должны быть привлечены к ответственности», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 марта, Апелляционный суд Киева подтвердил решение Печерского районного суда столицы относительно законности закрытия Генеральной прокуратурой уголовного дела бывшего генерала МВД Украины Алексея ПУКАЧА в части обвинения в заказанном характере убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО отметила, что таким образом суд отказал ей в удовлетворении ее жалобы на неправомерность решения ГПУ и Печерского райсуда о закрытии уголовного дела в отношении А.ПУКАЧА в части обвинения в заказанном характере убийства Г.Гонгадзе.