В Африке от холода погибли 22 человека
12:55, 24 мая 2007Мир
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В ЮАР выпал снег
22 человека погибли за последние три дня от холода в ЮАР, где установилась необычно суровая зима.
Как передает ИТАР-ТАСС, ночные температуры во многих районах намного ниже нуля по Цельсию, в горах выпал снег, на побережье страны идут проливные дожди и бушуют штормы.
Гибнут прежде всего обитатели лачуг - либо от холода, либо от угарного газа, когда, пытаясь согреться, начинают топить печки углем.
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