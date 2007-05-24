В Африке от холода погибли 22 человека

22 человека погибли за последние три дня от холода в ЮАР, где установилась необычно суровая зима.

Как передает ИТАР-ТАСС, ночные температуры во многих районах намного ниже нуля по Цельсию, в горах выпал снег, на побережье страны идут проливные дожди и бушуют штормы.

Гибнут прежде всего обитатели лачуг - либо от холода, либо от угарного газа, когда, пытаясь согреться, начинают топить печки углем.