Кому выгодны слухи об украинских летчиках, расстреливающих ливийцев

Информация об участии пилотов-наемников из Украины в расстреле демонстрантов в Ливии недостоверна и распространена с целью дискредитации Украинского государства.

Такое мнение УНИАН высказал генеральный директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при Московском государственном университете Алексей ВЛАСОВ (Россия).

«Каждый день приносит трагические известия из Ливии, где правительство ливийского лидера Муаммара КАДДАФИ крайне жесткими средствами пытается подавить народные выступления против правящего режима. Естественно, вся эта ситуация обрастает массой слухов, домыслов, которые не основаны на реальных фактах. Фактов минимум – намного больше недостоверной и непроверенной информации», - сказал А.ВЛАСОВ.

По его словам, таким «сенсационным сообщением стала информация», что против собственного народа М.КАДДАФИ направил самолеты и вертолеты, которыми управляли наемники из Украины и некоторых других стран Восточной Европы.

«Это информация была растиражирована некоторыми западными СМИ, а также в России, но степень ее достоверности, на мой взгляд, крайне низкий, потому что реальной проверенной информации из Ливии мы не получаем» - считает эксперт.

А.ВЛАСОВ уверен, что такого рода информация может быть использована для снижения позитивного имиджа Украины и украинцев в мире как страны, которая якобы поставляет наемников для участия в боевых действиях «горячих точках».

«Мы уже неоднократно сталкивались с такими сообщениями во время августовских событий в Южной Осетии и в других «горячих точках», причем речь идет не только об украинцах, но и представителях других стран СНГ», - отметил он.

Российский эксперт уверен, что такая информация может быть подтверждена только после получения документальных материалов.

«В остальных случаях – это не более чем черный пиар, который используется для дискредитации Украины и ее нынешних властей», - подчеркнул А.ВЛАСОВ.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе европейские издания сообщили, что ливийских демонстрантов на МиГ и вертолетах ливийских ВВС расстреливали пилоты-наемники из Украины, Сербии и Румынии.

Официальный Киев опроверг эту информацию и заявил, что на территории Ливийской Арабской Джамахирии нет ни одного военного летчика Вооруженных сил Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины в который раз отмечают, что украинские военные не принимают участия в гражданском конфликте в Ливии на стороне правящего режима.

Об этом заявил руководитель пресс-службы иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ сегодня на брифинге в Киеве.

Он подчеркнул, что позиция украинского внешнеполитического ведомства относительно этой информации не изменилась на протяжении последней недели.

«Украинские военные не принимают участия в этих событиях. Эта информация исключается однозначно», - подчеркнул руководитель пресс-службы МИД Украины.