В Великобритании поймали украинца, который 9 лет скрывался от налоговой

В Великобритании задержали 40-летнего гражданина Украины, уроженца г. Умань Черкасской области, который почти 9 лет скрывался на ее территории от правоохранительных органов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления налоговой милиции со ссылкой на начальника УНМ ГНА в Черкасской области Сергея ВИННИКА, недавно в Великобритании правоохранительными органами этой страны этот гражданин был задержан. В Украине, будучи директором частного предприятия, он уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах. После возбуждения против него уголовного дела и проведения следственных действий, нарушитель перестал являться к следователю, и в 2002 году был объявлен в международный розыск.

В результате предпринятых мер было установлено, что разыскиваемый скрывается в Великобритании, о чем было направлено соответствующее письмо зарубежным коллегам. Вскоре была получена информация о его задержании. На данное время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Украину.