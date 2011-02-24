Постоянные полпреды стран СНГ обсудят подготовку к юбилею

Совместное заседание Совета постоянных полпредов стран СНГ и комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ пройдет 25 февраля в Исполкоме СНГ в Минске, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Участники заседания обсудят подготовку 36 мероприятий, посвященных 20-летию СНГ.

Отдельным пунктом повестки дня станет вопрос о проведении межгосударственной выставки "СНГ - 20 лет". Она пройдет на территории Всероссийского выставочного центра с 28 июня по 3 июля 2011 года. В рамках выставки планируется проведение международной научно-практической конференции по повышению продовольственной безопасности государств - участников СНГ, тематических "круглых столов", гуманитарного форума "Молодое поколение - жизнь без границ", фестиваля культуры и народных традиций.