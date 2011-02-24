На 25 и 26 февраля запланированы авиарейсы для эвакуации из Ливии

На 25 и 26 февраля запланированы рейсы по маршруту Триполи-Киев для эвакуации граждан Украины из Ливии.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

МИД просит всех желающих обращаться в Посольство Украины в Ливии по телефонам +21 82 13 60 86 65 или +21 82 13 60 86 64.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в столичном аэропорту “Борисполь” приземлился украинский самолет, на котором из Ливии было эвакуировано 100 граждан Украины.

После этого первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ сообщил, что на данное время Министерство иностранных дел Украины прорабатывает все возможные варианты дальнейшей эвакуации наших соотечественников из Ливии.

Премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что Украина имеет все возможности для того, чтобы организовать эвакуацию всех украинцев из Ливии воздушным путем. По неофициальным данным, в Ливии может находиться от 2,5 до 3 тысяч украинцев.

Справка УНИАН. Акции протеста в ливийских провинциях с требованием отставки Муамара КАДДАФИ, который правит в стране уже 42 года, продолжаются с 15 февраля. По данным международных правозащитных организаций, число погибших во время подавления беспорядков превысило 600 человек, число раненных - около 4 тысяч.

Иностранные государства проводят массовую эвакуацию своих граждан из Ливии.