Совет министров иностранных дел ГУАМ назвал ближайшие приоритеты

Главы внешнеполитический ведомств ГУАМ определили приоритеты деятельности организации на ближайшую перспективу.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, сегодня в Киеве под председательством министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО состоялось 14-е заседание Совета министров иностранных дел Организации.

В заседании приняли участие министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар МАМЕДЪЯРОВ, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Юриэ ЛЯНКЭ, первый заместитель министра иностранных дел Грузии Николай ВАШАКИДЗЕ, генеральный секретарь ГУАМ Валерий ЧЕЧЕЛАШВИЛИ.

Главы внешнеполитических ведомств заслушали отчет генерального секретаря о деятельности ГУАМ за 2010 год.

Стороны одобрили решение о передаче председательства в Организации Республике Молдова. Молдовская сторона при этом озвучила информацию о приоритетах председательства на 2011 год.

Министры также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия дипломатических представительств государств-членов ГУАМ при ООН, ОБСЕ и других международных организациях.

Кроме этого в повестку дня были включены вопросы сотрудничества ГУАМ со странами-партнерами, другими международными организациями, в частности, проведение очередных встреч в формате ГУАМ – США и ГУАМ – Япония на уровне Совета национальных координаторов.

Участники совета одобрили инициативы о проведении конкурса «Лучшие банки ГУАМ-2010», заседания Координационного совета банковских ассоциаций государств-членов ГУАМ и Координационного комитета по подготовке Делового совета ГУАМ.

Министры иностранных дел также поддержал предложение Грузии о выдвижении резолюции Генеральной ассамблеи ООН «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организации за демократию и экономическое Развитие – ГУАМ» на ее текущей сессии.

Кроме этого участники заседания решили принять подготовленный грузинской стороной проект такой резолюции за основу и направить его дипломатическим миссиям государств-членов ГУАМ при ООН в Нью-Йорке для окончательного согласования.