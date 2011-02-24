Расмуссен считает, что у украинцев есть привилегия – свободно выражать мнения

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН заявляет, что ему приятно посещать Украину, где люди имеют возможность свободно выражать свое мнение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Генсек НАТО сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сегодня в Киеве.

«Мне особенно было приятно видеть сегодня политических активистов, которые «устроили мне чрезвычайно теплый прием». Я не думаю, что они являются сторонниками НАТО, но я являюсь сторонником свободного общества. Я являюсь сторонником свободы слова и свободы прессы», - заявил Генсек НАТО.

Поэтому, подчеркнул А.РАСМУССЕН, «для меня является большой привилегией посетить страну, где люди имеют эту высокую привилегию – свободно выражать свое мнение».