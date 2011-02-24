Кто стоит за уголовным преследованием Ассанджа?

Адвокат основателя ВикиЛикс Джулиана Ассанджа Марк Стивенс не считает, что за уголовными делами против его клиента стоят США.

Об этом он сказал в интервью «Главреду».

«Мы видим, что имеет место значительное политическое вмешательство в дело Ассанджа со стороны шведских политиков. И, по моему мнению, прокурор не заняла нейтральную и беспристрастную позицию – вопреки требованиям международного права и директивам Евросоюза для прокуроров. Но я не вижу никаких доказательств того, что за этим всем стоят США», - сказал Стивенс.

В то же время, по словам адвоката, вероятность того, что Ассандж будет переправлен в США в случае высылки из Великобритании в Швецию, очень высока: «Вероятность этого очень высока. Ассандж не совершал никаких преступных действий в США, но, думаю, им даже не надо разыскивать его, чтобы доставить ему неприятности и заставить приехать в Штаты и защищаться от обвинений».

Напомним, основателя ВикиЛикс Джулиана Ассанджа правоохранительные органы Швеции подозревают в совершении ряда преступлений сексуального характера. Оглашение судебного вердикта относительно экстрадиции Ассанджа из Великобритании (где он сейчас пребывает) в Швецию должно состояться сегодня в одном из лондонских судов.