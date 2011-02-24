Италия вынуждена заменить ливийский газ норвежским

Италия увеличит поставки газа из Северной Европы в связи с сокращением импорта из Ливии.

Страна намерена увеличить загрузку трубопровода, по которому поставляется газ из Северной Европы, на 18 процентных пунктов - до 98% с 80% в настоящий момент. Власти не видят другого выхода, так как поставки газа из Ливии по трубопроводу Greenstream прекратились.

В результате Италия недосчиталась 12% объема необходимого газа, сообщил министр экономического развития страны Паоло Романи, сообщает РосБизнесКонсалтинг.