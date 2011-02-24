Сферы влияния в Северной Африке радикально изменились

Дестабилизация политической ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке свидетельствует о радикальном перераспределении сфер влияния в странах Лиги арабских государств (ЛАГ).

Такой вывод содержится в оперативном докладе, подготовленном аналитической группой «Da Vinci AG» в связи с продолжающейся эскалацией напряженности в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

В докладе, текст которого передан агентству УНИАН, аналитики высказывают мнение, что активизация межгосударственных противоречий и борьба за региональное влияние в исламском мире может привести к снижению исламского радикализма в других частях света, в чем заинтересованы Соединенные Штаты Америки в контексте противодействия терроризму, снижения рисков национальной безопасности и локализации напряженности в границах региона.

Эксперты отмечают, что падение режимов в Ливии, Египте, а также существующие риски для Бахрейна и Алжира приведут к многолетней политической дестабилизации ситуации в этих странах и крайне высоким рискам гражданских войн на их территориях. Вероятность гарантированной смены лидеров павших режимов на новые фигуры, лояльные Вашингтону, по мнению аналитиков «Da Vinci AG», приближается к нулю.

Как подчеркивается в докладе, внутриполитические конфликты снизят влияние отдельных стран, являющихся сегодня региональными лидерами в исламском мире (Египет, Ливия). В результате доминировать будут страны с большей экономической и политической стабильностью и привлекательными светскими «демократическими» режимами. «Таким центром влияния может стать Турция, которая не входит в ЛАГ, однако претендует на усиление роли в исламском мире», - говорится в документе.

В докладе отмечается, что возможность формирования альтернативных центров влияния в регионе, в частности, в Анкаре, и создания светских режимов в странах Магриба и в ряде стран Ближнего Востока теоретически может ускорить трансформацию в мусульманском обществе, а также обеспечить более широкий доступ западных компаний к природным ресурсам этих стран. Для реализации данной стратегии необходима дестабилизация ситуации в Иране, которая бы сосредоточила ресурсы Тегерана на решении внутренних проблем и снизила активность за рубежом.

Вместе с тем, как отмечают аналитики «Da Vinci AG», обострение ситуации в Египте, Бахрейне, Джибути формируют риски для стратегических интересов Вашингтона в регионе. В случае прихода в регионе к власти исламистских сил существует вероятность возрождения Мирового Халифата. Таким образом, события в регионе могут рассматриваться как попытка снижения влияния США на Ближнем Востоке, отмечается в докладе.

Эксперты подчеркивают, что борьба с коррупцией, бедностью, установление социальной справедливости сегодня являются приоритетными идеологемами радикальных исламских сил. На фоне социально-экономических проблем их привлекательность в регионе существенно возрастает. Аналитики отмечают, что религиозный фактор является одним из наиболее легких путей консолидации общества.

Рост популярности исламских радикальных сил максимально повышает риски для США и Израиля. В «Da Vinci AG» выражают сомнение в том, что стихийное развитие революций в регионе соответствует интересам Вашингтона и Тель-Авива. «Дальнейшее существование Израиля в результате радикализации новых режимов может оказаться под угрозой», отмечается в докладе.

Как указано в документе, дестабилизация режима в Ливии стала следствием многолетнего нарушения межплеменного баланса, а также борьбой между консервативными и реформистскими силами внутри правящих сил страны. Авторы доклада полагают, что страна потеряет влияние на Африканском континенте, что создаст региональный геополитический вакуум и приведет к переделу влияния в Африке южнее Сахары. «Дестабилизация ситуации в Ливии несет экономические риски для Европы с точки зрения нарушения стабильности в поставках энергоносителей, а также разработки месторождений с участием иностранных (в том числе украинских) компаний», - отмечается в докладе.

По оценкам аналитиков «Da Vinci AG», нынешние события в регионе являются благоприятной почвой для дестабилизации ситуации в Саудовской Аравии. На этом фоне возрастает влияние Турции, Катара и Ирана, а также радикальных исламских сил. Подобный сценарий несет в себе критические риски для мировой энергетической безопасности и стремительного роста цен на энергоносители.

События в Северной Африке и на Ближнем Востоке могут выйти за рамки региона, переместившись в Центральную Азию. «Практически все государства этого региона обладают потенциальными рисками смен режимов», - отмечается в документе.

Аналитики полагают, что кроме внешнего фактора на развитие ситуации может повлиять вероятная засуха 2011 года в этом регионе, которая спровоцирует нехватку продуктов питания, высокие темпы роста цен на них, чем создаст социально-экономические предпосылки для свержения режимов «силой улицы».