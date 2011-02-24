Украина готова вывозить из Ливии граждан других стран

02:22, 24 февраля 2011
Мир
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Министр договаривается о взаимопомощи

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО обратился к своим коллегам из других стран с инициативой достичь договоренности о взаимопомощи в эвакуации граждан этих стран из Ливии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмаром МАМЕДЬЯРОВЫМ.

«Я связался с рядом своих коллег с тем, чтобы выйти на договоренности, которые предельно нужны в такой ситуации. Речь идет о том, чтобы каждый раз, когда есть возможность, те, кто вывозят граждан своих стран, будут брать граждан государств, с которыми поддерживают соответствующие связи», - сказал министр.

По словам министра, достигнута договоренность со странами, которые планируют эвакуировать своих граждан из Ливии паромами, что они будут брать на паром и украинских граждан.

Министр также отметил, что Украина готова брать на борт своих самолетов граждан других стран после того, как заберет всех своих граждан. Прежде всего, это касается представителей посольств.

 

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