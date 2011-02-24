ОЗХО: Каддафи не сможет применить химическое оружие

Ливия уничтожила к настоящему времени более половины сырья для производства боевого отравляющего газа иприта, и едва ли власти смогут применить химическое оружие против демонстрантов, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

По данным агентства, слухи о том, что Каддафи может применить для разгона демонстраций химическое или биологическое оружие, набирают силу среди участников протестов. Аналогичные опасения высказал в среду в радиоэфире Би-би-си бывший министр иностранных дел Великобритании Дэвид Оуэн, отметивший, что Каддафи абсолютно неуравновешенный политик и вполне может на это пойти, если в стране еще осталось такого рода оружие.

Однако, по данным ОЗХО, применение химического оружия режимом Каддафи маловероятно. Как уточняет организация, все боевые средства доставки химического оружия - 3,3 тысячи авиабомб - были уничтожены еще в 2004 году, когда Ливия присоединилась к Конвенции ОЗХО. Позднее власти страны уничтожили около 54% запасов сернистого иприта и более 40% химикатов, необходимых для его производства.

"Пять лет назад мы провели основательную работу для того, чтобы убедиться, что запасы (отравляющих веществ) были действительно уничтожены... сейчас у них есть опыт (производства), но нет необходимых для этого компонентов", - приводит слова представителя ОЗХО в Лондоне РИА "Новости".