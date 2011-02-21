Каддафи, вероятно, покинул Ливию
00:46, 21 февраля 2011Мир
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И летит в Венесуэлу или Бразилию
Полковник Муамар Каддафи покинул Ливию, направившись в одну из стран Латинской Америки, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на члена Международного уголовного суда, изгнанного из страны ливийского оппозиционера Хайди Шалоуфа.
Предположительно, Каддафи направился в Венесуэлу или Бразилию.
Как отмечает телеканал, косвенным доказательством отъезда Каддафи может служить то, что из столицы Триполи к настоящему времени ушли все подразделения госбезопасности.
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