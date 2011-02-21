Каддафи, вероятно, покинул Ливию

Полковник Муамар Каддафи покинул Ливию, направившись в одну из стран Латинской Америки, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на члена Международного уголовного суда, изгнанного из страны ливийского оппозиционера Хайди Шалоуфа.

Предположительно, Каддафи направился в Венесуэлу или Бразилию.

Как отмечает телеканал, косвенным доказательством отъезда Каддафи может служить то, что из столицы Триполи к настоящему времени ушли все подразделения госбезопасности.