Лукашенко о реакции ЕС: Плевать я хотел на все их комментарии

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил, что безразличен к реакции Евросоюза на решение суда в отношении белорусских оппозиционеров, передает РИА Новости.

"Плевать я хотел на все их комментарии. Это злые и непорядочные люди... Поэтому надо успокоиться и меньше смотреть на то, кто что и где вякнет. Пусть говорят что угодно", - сказал А.ЛУКАШЕНКО журналистам в субботу.

Сейчас в Беларуси проводится судовой процесс по делу участников антиправительственной акции, которая прошла в Минске в день президентских выборов, 19 декабря 2010 года.

17 февраля суд приговорил 27-летнего Василия ПАРФЯНКОВА, члена избирательной команды бывшего кандидата в президенты Белоруссии Владимира НЕКЛЯЕВА, к четырем годам тюрьмы в колонии строгого режима за участие в акции протеста оппозиции. Глава дипломатии ЕС Кэтрин ЭШТОН назвала приговор политизированным и призвала белорусские власти обеспечить справедливый и публичный суд над всеми, кому предъявлены обвинения.

С представителями Запада, по словам А.ЛУКАШЕНКО, "нельзя ни разговаривать, ни выстраивать отношения."

"Тем более что я абсолютно знаю и уверен, чего они хотели в Белоруссии... Они провалили здесь все и пытаются оправдаться. Они затратили здесь сотни миллионов долларов, и, провалив, они сегодня начинают оправдываться и вопить на весь мир, что здесь политические узники", - сказал президент Беларуси.

Однако, по его словам, никаких узников в Белоруссии нет. "Обычные бандюги, бывшие заключенные", - охарактеризовал А.ЛУКАШЕНКО представителей оппозиции.

Он подчеркнул, что не позволит "сломать ситуацию" и сделать Беларусь нищей страной.