В Иране проходят "митинги ненависти"

В столице Ирана Тегеране несколько тысяч человек приняли участие в организованном властями "митинге ненависти" против оппозиции, сообщает Радио Свобода.

Участники акции призывали к казни лидеров оппозиции - Мир-Хоссейна Мусави и Мехди Карруби, которые находятся под домашним арестом, а также выкрикивали лозунги против США и Израиля.

Подобные манифестации прошли и в других городах Ирана.

Проведение этой акции связано с состоявшейся в понедельник по инициативе оппозиции многотысячной антиправительственной демонстрацией, во время которой погибли два человека.