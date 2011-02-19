В Иране проходят "митинги ненависти"
03:25, 19 февраля 2011Мир
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Против оппозиции
В столице Ирана Тегеране несколько тысяч человек приняли участие в организованном властями "митинге ненависти" против оппозиции, сообщает Радио Свобода.
Участники акции призывали к казни лидеров оппозиции - Мир-Хоссейна Мусави и Мехди Карруби, которые находятся под домашним арестом, а также выкрикивали лозунги против США и Израиля.
Подобные манифестации прошли и в других городах Ирана.
Проведение этой акции связано с состоявшейся в понедельник по инициативе оппозиции многотысячной антиправительственной демонстрацией, во время которой погибли два человека.
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