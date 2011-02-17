Экс-президент Туниса находится в коме после инсульта
23:03, 17 февраля 2011Мир
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Неофициальная информация
Свергнутый президент Туниса Зин Абидин Бен Али серьезно болен и находится в больнице в Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Би-би-си.
Как сообщил близкий к семье экс-президента источник, Бен Али впал в кому два дня назад после перенесенного инсульта.
Бен Али вынужден был уйти в отставку в результате массовых акций протеста.
Демонстрации в Тунисе послужили толчком к началу массовых беспорядков в других странах Северной Африки и Ближнего Востока.
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