Во Франции перехватили две яхты Березовского и арестовали

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации во Франции наложен арест на имущество Бориса БЕРЕЗОВСКОГО, в том числе две яхты.

Об этом УНИАН сообщили в Генпрокуратуре РФ.

«Французскими правоохранительными органами наложен арест на две яхты и другое имущество, принадлежащее Борису БЕРЕЗОВСКОМУ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти действия предприняты по запросу Генпрокуратуры РФ в рамках расследуемого в отношении него уголовного дела.

По информации Генпрокуратуры РФ, французским правоохранителям удалось перехватить яхты в заливе Жуан на южном побережье Франции недалеко от арестованного в 2007 г. по запросу российской прокуратуры поместья Б.БЕРЕЗОВСКОГО на мысе Антиб. Морские суда стоимостью около 20 млн. долл. использовались для отдыха лиц из его окружения. Помимо яхт, французскими полицейскими в присутствии российских следователя и прокурора было изъято и другое ценное имущество Березовского (картины и др.).

Сам Борис Березовский заявил, что не имеет во Франции яхт, а также не осведомлен об аресте его имущества. Сообщение об аресте его виллы на мысе Антиб Березовский расценил как "бред", ничего не уточняя, лишь пояснив, что любые сведения о его имуществе могут использовать против него российиские власти.

Ранее Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий ЧАЙКА заявил, что поиск имущества Б.БЕРЕЗОВСКОГО продолжается по всему миру во взаимодействии с правоохранительными органами всех стран.

Б.БЕРЕЗОВСКИЙ сейчас проживает в Великобритании, где получил статус политического беженца. Российские власти неоднократно направляли запрос об экстрадиции Б.БЕРЕЗОВСКОГО, но положительного ответа до сих пор не получили. В России против предпринимателя возбуждено 11 уголовных дел. По двум делам он уже заочно осужден в общей сложности на 13 лет лишения свободы.