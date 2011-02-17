В Египте 43 министрам запретили выезд из страны

Власти Египта арестовали трех бывших министров. Задержаны бывший министр внутренних дел Хабиб аль-Адли, экс-министр туризма Зухейр Гарана и бывший глава министерства жилищного строительства Ахмед аль-Маграби. Им предъявлены обвинения в коррупции, сообщает CNN. Вместе с экс-министрами аресту подвергся один из египетских магнатов Ахмед Эзз, член правящей партии. Ему предъявлены те же обвинения.

Генеральная прокуратура страны выдала ордер на содержание в прошлом высокопоставленных чиновников под арестом в течение 15 суток. В этот период будет проведено расследование.

Кроме того, Высший совет вооруженных сил Египта объявил о запрете на выезд из страны 43 членам действующего и предыдущего составов правительства, отмечает РосБизнесКонсалтинг.