В центре Тбилиси застрелен оппозиционный политик (фото)

Соратник первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа, оппозиционный политик профессор Тбилисского университета Гурам Шарадзе застрелен в воскресенье вечером в центре грузинской столицы, сообщает телекомпания "Рустави-2".

Инцидент произошел в центральном районе столицы Ваке.

По словам очевидцев, в Г.Шарадзе были произведены пять выстрелов. Политик скончался на месте.

Как передает агентство "Новости-Грузия", полиция недалеко от места инцидента задержала подозреваемого в совершении преступления - некоего Георгия БАРАТЕЛИ, 1977 года рождения.

Мотивы убийства Г.Шарадзе выясняются. Ведется расследование.