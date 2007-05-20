В центре Тбилиси застрелен оппозиционный политик (фото)

21:15, 20 мая 2007
Мир
1302 0

Были произведены пять выстрелов

Соратник первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа, оппозиционный политик профессор Тбилисского университета Гурам Шарадзе застрелен в воскресенье вечером в центре грузинской столицы, сообщает телекомпания "Рустави-2".

Инцидент произошел в центральном районе столицы Ваке.

По словам очевидцев, в Г.Шарадзе были произведены пять выстрелов. Политик скончался на месте.

Как передает агентство "Новости-Грузия", полиция недалеко от места инцидента задержала подозреваемого в совершении преступления - некоего Георгия БАРАТЕЛИ, 1977 года рождения.

Мотивы убийства Г.Шарадзе выясняются. Ведется расследование.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter