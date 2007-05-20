В центре Тбилиси застрелен оппозиционный политик (фото)
21:15, 20 мая 2007Мир
1302 0
Были произведены пять выстрелов
Соратник первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа, оппозиционный политик профессор Тбилисского университета Гурам Шарадзе застрелен в воскресенье вечером в центре грузинской столицы, сообщает телекомпания "Рустави-2".
Инцидент произошел в центральном районе столицы Ваке.
По словам очевидцев, в Г.Шарадзе были произведены пять выстрелов. Политик скончался на месте.
Как передает агентство "Новости-Грузия", полиция недалеко от места инцидента задержала подозреваемого в совершении преступления - некоего Георгия БАРАТЕЛИ, 1977 года рождения.
Мотивы убийства Г.Шарадзе выясняются. Ведется расследование.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter