Израиль ввел чрезвычайное положение

Израильский министр обороны Амир Перец утром в воскресенье, 20 мая, объявил о введении чрезвычайного положения на юге страны, в прилегающих к Сектору Газа районах, сообщает The Jerusalem Post.

Такое решение, по словам Переца было вызвано непрекращающимися обстрелами южных территорий Израиля в районе города Сдерот палестинскими ракетами "Кассам".

Введение чрезвычайного положения на практике означает передачу властных полномочий от гражданских структур военным, которые теперь получили право закрывать учебные заведения и производства, в случае если этого будут требовать соображения безопасности. Аналогичные меры были приняты на севере Израиля прошлым летом в время Второй ливанской войны, когда израильские города постоянно подвергались обстрелам "Катюшами" "Хизбаллы".

Только за субботу террористы палестинские боевики выпустили по южным районам Израиля 14 ракет. Всего же с момента нарушения перемирия по израильской территории были выпущены более 120 "Кассамов". Израиль отвечает на это авианалетами, в ночь на воскресенье авиация нанесла четыре удара по палестинским территориям, при этом были убиты трое боевиков ХАМАС, погиб также палестинский подросток.

Лента.ру