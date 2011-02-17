Массовые акции протеста захватили столицу Бахрейна

В Бахрейне не прекращаются массовые акции протеста, захватившие столицу страны. Как сообщили представители полиции, центральная площадь г.Манамы и ее окрестности остаются заполнены протестующими. Они уточнили, что ситуация не меняется уже трое суток, передает Associated Press.

По словам сотрудников правопорядка, они внимательно следят за ситуацией, но пока не вмешиваются.

Акции протеста в Бахрейне, напоминает РосБизнесКонсалтинг, последовали за сменой власти в Тунисе и Египте. Митингующие требуют новой конституции, освобождения ряда заключенных и отставки премьер-министра. За прошедшие два дня в столкновениях с полицией были убиты два демонстранта.

Король Бахрейна выразил соболезнования убитым участникам акций протеста и пообещал провести расследование.

Бахрейн - маленькое арабское государство, расположенное в Персидском заливе, в 16 км от Саудовской Аравии. Там расположена самая крупная в регионе база Военно-воздушных сил США.