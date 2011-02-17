В Алжире 19 лет действовало чрезвычайное положение

Власти Алжира намерены до конца февраля отменить чрезвычайное положение, которое действовало последние 19 лет, сообщает Радио Свобода.

Премьер-министр страны Ахмед Уяхья объявил также о принятии правительством ряда мер по улучшению социального положения населения.

Активисты алжирской оппозиции - вдохновленные успехами антиправительственных выступлений в Тунисе и Египте - призвали в будущую субботу провести второй марш протеста.

Чрезвычайное положение в Алжире было введено в 1991 г., когда военные отменили второй тур выборов, чтобы избежать победы Исламского фронта. Последующая гражданская война продлилась около 10 лет, в ней погибло 150 тысяч человек. С 2005 г. в стране действует план примирения, но крупнейшая в стране исламистская группировка поддерживает Аль-Каиду и противостоит правительству.