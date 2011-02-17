Противники Каддафи через Facebook призывают на акции протеста

В Ливии сегодня должны пройти антиправительственные акции. Выйти на улицы в "День гнева" призвали в социальной сети Facebook противники режима ливийского лидера Муамара Каддафи, сообщает Радио Свобода.

В среду международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Ливии прекратить преследования политических активистов и разрешить мирные демонстрации.

Во вторник и среду в столкновениях с полицией в Бенгази - втором по величине городе Ливии - были ранены 38 демонстрантов.