Германия предлагает создать береговую охрану ЕС

Глава профсоюза немецкой полиции Райнер Вендт призвал создать береговую охрану ЕС, чтобы остановить наплыв беженцев из Северной Африки.

Как сообщает Deutsche Welle, Вендт предложил сделать новое подразделение численностью в 2500 пограничников.

Вендт отметил, что "со свержением диктаторов в северной части Африки приток беженцев в Европу резко возрастет", и этот наплыв можно будет остановить лишь в том случае, если Европа превратится в "неприступную крепость". По мнению Вендта, европейское агентство Frontex, координирующее сотрудничество между странами ЕС в сфере охраны границ, должно быть преобразовано в европейскую береговую охрану с войсками быстрого реагирования.

В свою очередь, министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер отверг выдвинутые по отношению к Германии требования о том, чтобы страна принимала больше беженцев из Туниса.

Глава МИД ФРГ Гидо Вестервелле выразил мнение, что внимание следует сосредоточить на улучшении условий жизни на родине мигрантов.