От взрыва газового баллона в Италии пострадали двое украинцев

В результате взрыва газового баллона вблизи Неаполя (Италия) пострадали двое украинцев.

Как сообщает “Украинская газета в Италии”, 44-летний мужчина и его 23-летний сын были госпитализированы с ожогами и травмами в результате взрыва от утечки газа в их квартире в Сомма Везувиана, что вблизи Неаполя.

По предварительной версии событий, утечка газа началась ночью на кухне на первом этаже двухэтажного дома, где проживала семья украинцев. Взрыв произошел около семи утра, когда мужчина включил свет. Его жена, которая на момент взрыва была в спальне, осталась невредимой, как и пожилые соседи, живущие на первом этаже дома. Пострадавшие были госпитализированы в больницу Нола и Кардарелли в Неаполе.

Квартира объявлена нежилой. Расследованием дела занимается полиция.