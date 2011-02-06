Католические епископы призвали к гражданскому неповиновению

Конференция католических епископов Филиппин призвала население страны к гражданскому неповиновению в случае принятия противоречащего учению Католической Церкви закона о репродуктивном здоровье, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на радио Ватикана.

Законопроект, который разрешает использование абортивных средств и не предусматривает право врачей на отказ от произведения аборта, будет представлен Палате депутатов для окончательного утверждения в феврале.

Председатель епископской конференции Филиппин епископ Нерео Одкимар в специальном пастырском послании подчеркнул, что католики могут избрать любые формы протеста, которые им подсказывает совесть, вплоть до гражданского неповиновения. Католические иерархи Филиппин, со своей стороны, будут протестовать против законопроекта, который они назвали "аморальным", вплоть до ареста и заключения в тюрьму, заявил епископ Артур Бастес.

По словам иерархов, выражая протест против проекта закона в пользу абортов, они не призывают к свержению правительства.

По данным агентства Asianews, некоторые международные организации, в том числе ООН, пообещали правительству выделить более 900 миллионов долларов в случае, если закон будет принят.

Католичество, отрицающее аборты, исповедует 80,9% населения Филиппин. С ними солидарны мусульмане (5%) и часть протестантов, которые составляют 11,6%.