Секс-скандал: жена политика испортила карьеру мужа (фото)

В Британии очередной секс-скандал. Как сообщает ТСН, Салли Беркоу, жена спикера британской Палаты общин, снялась в эротической фотосессии и поделилась с журналистами сексуальными подробностями жизни своего мужа.

Аморальное поведение жены спикера возмутило его коллег-парламентариев: фотографии Салли Беркоу, прикрытой лишь простыней, выставили на продажу за 15 тысяч фунтов стерлингов каждая.

Беркоу, 41-летняя мать троих детей, разговаривала с прессой обнаженной - она живописно завернулась в простыню и позировала в таком виде на фоне знаменитых башен Вестминстерского аббатства. Снимок, напоминающий сцену из фильма "Секс в большом городе", украсил центральный разворот издания The London Evening Standard, в котором опубликовано это скандальное интервью, озаглавленное "Карла Бруни из Вестминстера".

"Политики как порода не особо сексуальные, но я думаю, что они могут быть сексуальными, потому что власть - это возбудитель. С тех пор, как Джон стал спикером, количество женщин, интересующихся им, резко возросло. Я не ревную, потому что и мной мужчины стали интересоваться больше ... Я думаю, это забавно, что ко мне стали относиться как к Карле Бруни британской политики", - рассказала Беркоу.

Беркоу живет в казенном жилом комплексе, оплачиваемом из бюджета королевства.

"Вид из дома спикера невероятно сексуальный, особенно ночью при свете луны и старинных газовых фонарей. Когда мы с Джоном только встречались, мы часто прогуливались вдоль Южного берега и смотрели на здании парламента ... Я никогда не думала, это будет так сексуально - жить рядом с "Биг Беном" и слушать звон его колоколов", - добавила она.

После фотосессии Беркоу пожалела, что выставила откровенные фото на продажу. В социальной сети Twitter она раскаивалась, что стала жертвой обмана и "умирает от стыда". По ее убеждению снимки в простыне были сделаны ко Дню всех влюбленных.

Джон Саймон Беркоу, член консервативной партии Великобритании, избран председателем парламента в июне 2009 года. С 1997 года он был депутатом от округа Бекингем и занимал посты в теневом кабинете Иана Дункана Смита и Майкла Говарда.

47-летний политик на 6 лет старше жены. Отметим, что предшественник спикера Майкл Мартин был вынужден уйти в отставку из-за скандала: были разоблачены бюджетные махинации депутатов.

Недавно из-за секс-скандала министр британского теневого правительства ушел в отставку. Его жена имела связь с бывшим офицером охраны "теневого" министра.