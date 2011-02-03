Интернет-СМИ называет имя смертника из Домодедово

Интернет-издание Life News сообщает, что ему стало известно имя 20-летнего жителя Северного Кавказа, который взорвал себя в аэропорту Домодедово 24 января, и предлагает для сравнения его фото пятилетней давности.

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин не подтвердил и не опроверг эту информацию, сообщает издание. В субботу Маркин заявил, что установлена личность террориста-смертника, но в интересах следствия отказался сообщить имя, сказав лишь, что смертнику было 20 лет, он прибыл из Северокавказского региона.

По версии Life News, Магомед Евлоев из ингушского селения Али-Юрт ушел из дома в начале сентября 2010 года, сообщив родителям, что едет в Краснодарский край на заработки. С тех пор 73-летний отец Магомеда Мухажир и 54-летняя мать Роза не получали от сына известий.

Евлоев был обычным учеником, рассказала учитель местной школы. В аттестате тройки по алгебре, геометрии и химии, пятерки по музыке, рисованию, труду и физкультуре, остальные оценки - четверки (хорошо), включая право и основы религии.

В 2005 году поступил в техникум на специальность "Экономика и бухгалтерский учет", позже перевелся на заочный и с 5-го курса отчислен, как "не явившийся на ЛЭС в течение 2-х лет".

В 2009 году Евлоева призвали в армию, но из воинской части, дислоцированной во Владивостоке, он вернулся уже через три месяца. Как объяснил родителям: комиссовали по состоянию здоровья.

- С тех пор он нигде не учился и не работал, сидел в основном дома. Незаметный был такой, ни одного правонарушения. Не шумел, не высовывался особо, - рассказывает местный участковый. - Семья Евлоевых спокойная, интеллигентная. Мать - учительница начальных классов в местной школе, отец - пенсионер, раньше водил местный автобус. У них еще, кроме Магомеда, есть три дочери и младший сын.

Вскоре после взрыва в Домодедово семья Евлоевых уехала из поселка. Известно, что перед исчезновением представители спецслужб попросили их сдать кровь на анализы ДНК.