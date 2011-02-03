В Турции полиция применила газ и водометы против демонстрантов

В турецкой столице Анкаре сегодня состоялась многотысячная демонстрация против нового трудового законодательства.

Как сообщает Газета.ру, несколько тысяч протестующих собрались в центральном парке в Анкаре и двинулись к зданию правительства, заблокировав практически весь центра города.

Полиция перекрыла главную дорогу, ведущую к зданию правительства, и применила слезоточивый газ и водометы, чтобы оттеснить протестующих.

Некоторые демонстранты, а также прохожие и депутаты лидирующей оппозиционной партии были ранены в ходе столкновений. Точное число пострадавших пока неизвестно, пишет издание.

Сейчас парламент Турции рассматривает новый трудовой законопроект, предусматривающий сокращение минимального размера заработной платы. Согласно законопроекту, работодатели имеют право в течение четырех месяцев не платить зарплату студентам и стажерам.